Политика Северная Корея запустила неопознанные боеприпасы в сторону Японского моря

2019-10-02 12:16 258

Как сообщает агентство Yonhap, КНДР произвела запуск неизвестных снарядов.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, снаряды запустили из города Вонсан по направлению к Японскому морю.

"Наши войска соблюдают готовность на случай повторного запуска и отслеживают указанное направление", − подчеркнули южнокорейские военные.

Информация о пусках двух баллистических ракет, появилась и в Японии. 

Правительство страны сообщило, что один из снарядов достиг эксклюзивной экономической зоны Японии. Последний раз такая ситуация возникла в ноябре 2017 года.

Никакого ущерба рыболовецким судам к настоящему моменту не зафиксировано.

Как заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Токио выразил протест Пхеньяну в связи с запусками.

Напомним, КНДР с июля текущего года на регулярной основе осуществляет пуски баллистических ракет малой дальности. Только в августе Пхеньян провел пять таких испытаний.

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