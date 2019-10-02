Политика документ Обнародован полный текст подписанного документа по формуле Штайнмайера

2019-10-02 10:14 360

Письмо представителя Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонида Кучмы с согласованным текстом формулы Штайнмайера появилось в свободном доступе в Сети. 

Отмечается, что такой формат утверждения этой формулы связан с тем, что Кучма отказался ставить свою подпись рядом с подписями представителей самопровозглашенных  "ЛДНР". В результате каждая из сторон Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия и ОБСЕ), а также сепаратисты письмами в адрес представителя ОБСЕ Мартина Сайдика подтвердили текст формулы Штайнмайера.

Формула Штайнмайера выписана так:

"Настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дает ответ на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.

Настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и председательством ОБСЕ директору БДИПЧ".

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