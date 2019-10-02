Политика Названа реальная причина отставки главы СНБО Данилюка - такого не ожидал никто

2019-10-02 14:13 288

Уже бывший глава Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк назвал одной из главных причин своей отставки попытку предотвратить "неправильные решения в процессе ПриватБанка". А вот вероятный конфликт с главой Офиса Зеленского и влияние на большую политику Игоря Коломойского он комментировать отказался.

"Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе ПриватБанка. Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи", - пояснил он ВВС News Украина.

На вопрос, какие могут быть неправильные решения по ПриватБанку, Данилюк уточнил, что это отмена национализации.

"Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ", - считает бывший чиновник.

Он также против компромиссов в этом вопросе с бывшими владельцами банка. "Я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов", - сказал Данилюк.

На вопрос, остановит ли отмена приватизации сотрудничество с МВФ, он ответил: "С моей точки зрения, да, однозначно".

По его словам, если власть проигнорирует его предостережение, "то украинцам надо волноваться".

В то же время Данилюк отрицает слухи о том, что может поехать работать послом Украины в США, и подтвердил, что имел непростые отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

"У нас непростые отношения с момента самой кампании, этого не скрываю. Просто есть другое видение и подходы к развитию ситуации. Я не подхожу к проблемам с позиции "все решим", - сказал он.

На вопрос, , бывший секретарь СНБО ответил: "Не хочу это комментировать. Давайте смотреть на происходящее. Речь не о персоналиях. Есть системная проблема. Есть люди, которые имеют конфликт интересов, и Андрей - один из них".