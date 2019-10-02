Политика Путин сделал Киеву предложение по транзиту газа

2019-10-02 17:00 300

Президент России Владимир Путин заявил о готовности на год продлить контракт с Украиной на транзит газа, если не будет заключено новое соглашение, сообщает ТАСС в среду, 2 октября.

По его словам, Москва готова подписать контракт с Киевом по газу на основе европейского законодательства.

"Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года... мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно - существуют внутриукраинские законодательные и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать - то мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку", - сказал Путин на встрече в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

Напомним, 19 сентября в Брюсселе состоялись газовые переговоры, по итогам которых министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель исключил возможность неподписания нового транзитного контракта с Россией.

По словам министра энергетики России Александра Новака, консультации были конструктивными, впервые за многие годы. По его словам, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

Новый раунд переговоров ожидается в конце октября.