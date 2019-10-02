Политика Доллар снова взлетел: эксперт НБУ назвал причины

2019-10-02 19:30 246

После длительного укрепления в течение сентября почти до отметки 24,0 украинская гривна в последние дни пошла на спад. Рост доллара обусловлен ослаблением притока валюты от нерезидентов в ОВГЗ. Такое мнение в комментарии Униан высказал главный эксперт Совета НБУ Виталий Шапран.

С чем это связано

По словам эксперта, последний ощутимый приток валюты от нерезидентов был 26 сентября. Тогда портфель ОВГЗ в собственности иностранных инвесторов достиг 97 млрд грн.

Помимо этого фактора, эксперт допускает, что рынок также отреагировал на информацию НБУ об увеличении лимитов интервенций в среднем до 30 млн долларов в день.

Шапран прогнозирует, что в будущем фактор нерезидентов отойдет на задний план. Но в целом, эксперт не видит причин для существенных колебаний на валютном рынке Украины.

«Не будем забывать о том, что Украина собирает хороший урожай зерновых, приток валютной выручки от которого приходится на октябрь и ноябрь месяц», — пояснил Шапран.