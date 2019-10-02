Политика Доллар снова взлетел: эксперт НБУ назвал причины

2019-10-02 19:30 246

 

После длительного укрепления в течение сентября почти до отметки 24,0 украинская гривна в последние дни пошла на спад. Рост доллара обусловлен ослаблением притока валюты от нерезидентов в ОВГЗ. Такое мнение в комментарии Униан высказал главный эксперт Совета НБУ Виталий Шапран.

С чем это связано

По словам эксперта, последний ощутимый приток валюты от нерезидентов был 26 сентября. Тогда портфель ОВГЗ в собственности иностранных инвесторов достиг 97 млрд грн.

Помимо этого фактора, эксперт допускает, что рынок также отреагировал на информацию НБУ об увеличении лимитов интервенций в среднем до 30 млн долларов в день.

Шапран прогнозирует, что в будущем фактор нерезидентов отойдет на задний план. Но в целом, эксперт не видит причин для существенных колебаний на валютном рынке Украины.

«Не будем забывать о том, что Украина собирает хороший урожай зерновых, приток валютной выручки от которого приходится на октябрь и ноябрь месяц», — пояснил Шапран. 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Доллар и евро в Украине быстро дорожают - НБУ обновил курсы основных валют

2019-10-02 11:43 561

Визит Зеленского в Нацбанк обернулся резким понижением официального курса гривны

2019-10-01 17:00 1860

Гривна скоро рухнет, курс доллара взлетит: украинцев ошеломили прогнозом на октябрь

2019-09-30 16:30 14868

Доллар «затопчет» гривну, курс валют резко изменится: долгосрочный прогноз

2019-09-29 12:30 22806

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский сделал неожиданное заявление по Крыму и Донбассу

2019-10-02 21:30 87

Маркарова дала разъяснения о возможности продажи украинской земли иностранцам

2019-10-02 21:00 78

Доллар снова взлетел: эксперт НБУ назвал причины

2019-10-02 19:30 246

В Кабмине решили отложить до 2020 года штрафы для владельцев

2019-10-02 18:00 240
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский сделал неожиданное заявление по Крыму и Донбассу 2019-10-02 21:30 87
Маркарова дала разъяснения о возможности продажи украинской земли иностранцам 2019-10-02 21:00 78
Доллар снова взлетел: эксперт НБУ назвал причины 2019-10-02 19:30 246
В Кабмине решили отложить до 2020 года штрафы для владельцев 2019-10-02 18:00 240

Лента

21:30 Зеленский сделал неожиданное заявление по Крыму и Донбассу
21:00 Маркарова дала разъяснения о возможности продажи украинской земли иностранцам
20:30 Минобороны дало разъяснения по разведению войск
20:00 Паника на таможне, в команде Зеленского приняли жесткое решение: что теперь будет
19:30 Доллар снова взлетел: эксперт НБУ назвал причины
19:00 В Украине изменили порядок выплаты пенсий
18:30 Синоптики сообщили, где в Украине похолодает и в каких регионах задержится тепло
18:00 В Кабмине решили отложить до 2020 года штрафы для владельцев
17:30 "Я все разрулю": Зеленский отказался объяснять в Раде "формулу Штайнмайера"
17:00 Путин сделал Киеву предложение по транзиту газа