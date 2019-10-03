Политика Трамп пояснил, почему не давал денег на оборону Украины при Порошенко

2019-10-04 21:36 66

Американский лидер Дональд Трамп разблокировал военную помощь Украине. Причиной тому стали просьбы сенатора-республиканца Роба Портмана и других законодателей, а также призвал Европу усилить поддержку Киева.

"Роб Портман позвонил мне и сказал: "Пожалуйста, разблокируйте деньги". Это было единственной причиной. Я дал деньги, потому что об этом попросили Роб Портман и остальные законодатели", - заявил президент США в Белом доме.

"Я ненавижу, когда США являются единственной страной, которая дает деньги", - отметил Трамп, добавив, что европейские страны "должны платить больше в качестве помощи Украине".

Трамп также заявил, что до Зеленского в Украине "была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира".

"Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - пояснил президент.

Кроме того, добавил он, Украина "расположена гораздо ближе к странам Европы, чем к США", поэтому они и должны в первую очередь оказывать Киеву помощь.

"Она как стена между Россией и Европой, как большая, широкая, красивая стена", - сказал Трамп.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил СМИ, что Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Речь идет как минимум о $250 млн по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер на встрече с журналистами, еще приблизительно $140 млн будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.