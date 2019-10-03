Политика Трамп пояснил, почему не давал денег на оборону Украины при Порошенко

2019-10-04 21:36 66

Американский лидер Дональд Трамп разблокировал военную помощь Украине. Причиной тому стали просьбы сенатора-республиканца Роба Портмана и других законодателей, а также призвал Европу усилить поддержку Киева.

"Роб Портман позвонил мне и сказал: "Пожалуйста, разблокируйте деньги". Это было единственной причиной. Я дал деньги, потому что об этом попросили Роб Портман и остальные законодатели", - заявил президент США в Белом доме.

"Я ненавижу, когда США являются единственной страной, которая дает деньги", - отметил Трамп, добавив, что европейские страны "должны платить больше в качестве помощи Украине".

Трамп также заявил, что до Зеленского в Украине "была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира".

"Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - пояснил президент.

Кроме того, добавил он, Украина "расположена гораздо ближе к странам Европы, чем к США", поэтому они и должны в первую очередь оказывать Киеву помощь.

"Она как стена между Россией и Европой, как большая, широкая, красивая стена", - сказал Трамп.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил СМИ, что Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Речь идет как минимум о $250 млн по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер на встрече с журналистами, еще приблизительно $140 млн будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Кабмине раскрыли планы Зеленского по разведению войск на Донбассе на 400 км

2019-10-04 19:28 489

Уголовные дела Порошенко - стали известны детали масштабных расследований ГБР

2019-10-04 18:31 294

The Washington Post раскрыла, как именно Трамп давил на Владимира Зеленского

2019-10-04 16:29 291

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани слил в Сеть переписку с уволенным Куртом Волкером

2019-10-04 15:54 330

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп пояснил, почему не давал денег на оборону Украины при Порошенко

2019-10-04 21:36 66

В Кабмине раскрыли планы Зеленского по разведению войск на Донбассе на 400 км

2019-10-04 19:28 489

The Washington Post раскрыла, как именно Трамп давил на Владимира Зеленского

2019-10-04 16:29 291

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани слил в Сеть переписку с уволенным Куртом Волкером

2019-10-04 15:54 330
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Трамп пояснил, почему не давал денег на оборону Украины при Порошенко 2019-10-04 21:36 66
В Кабмине раскрыли планы Зеленского по разведению войск на Донбассе на 400 км 2019-10-04 19:28 489
The Washington Post раскрыла, как именно Трамп давил на Владимира Зеленского 2019-10-04 16:29 291
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани слил в Сеть переписку с уволенным Куртом Волкером 2019-10-04 15:54 330

Лента

21:36 Трамп пояснил, почему не давал денег на оборону Украины при Порошенко
20:33 Глава МИД Пристайко раскрыл планы по обмену пленными и "формуле Штайнмайера"
19:28 В Кабмине раскрыли планы Зеленского по разведению войск на Донбассе на 400 км
18:31 Уголовные дела Порошенко - стали известны детали масштабных расследований ГБР
17:35 В Нацбанке назвали реальные причины резких валютных колебаний
16:29 The Washington Post раскрыла, как именно Трамп давил на Владимира Зеленского
15:54 Адвокат Трампа Рудольф Джулиани слил в Сеть переписку с уволенным Куртом Волкером
15:19 Рада разрешила прослушку нардепов, но оставила много лазеек для коррупционеров
14:48 Экс-секретарь СНБО Данилюк пояснил, почему отказался от должности посла в США
14:16 Диаспора потребовала от Зеленского пояснений и определенных гарантий