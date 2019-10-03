Политика Рада разблокировала законы о кассовых аппаратах и штрафах за чеки

2019-10-03 11:42 261

На сегодняшнем заседании парламент отказался отменить решение, которым принял в целом законопроекты № 1053-1 о введении электронного чека и № 1073 о введении кешбека в случае незаконно выданного чека.

За отмену принятия законопроекта о кассовых аппаратах проголосовали 102 нардепа.

За отмену решения о РРО выступили фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", группа "За будущее", часть фракции "Батькивщина" и чуть больше половины внефракционных нардепов

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Против того, чтобы вводить штрафы за незаконно выданные чеки, выступили 108 нардепов.

Напомним, Верховная Рада 20 сентября приняла закон о введении электронного чека, то есть простой системы учета операций через смартфон, которая потом заменит регистратор расчетных операций.

Тогда же народные депутаты выступили за введение кешбека в случае незаконно выданного чека.