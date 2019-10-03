Политика Порошенко не явился на допрос по делу о нелегальном пересечении границы

2019-10-03 14:12 114

Пятый президент Украины Петр Порошенко вновь не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Как сообщила пресс-секретарь ГБР, бывшего президента вызвали на допрос в качестве свидетеля. Он должен был дать свои показания по делу относительно возможной организации незаконного пересечения украинской границы с использованием поддельных документов.

"Порошенко не пришёл на допрос в четверг", - сказала пресс-секретарь ГБР.

Напомним, в январе 2018 года журналисты опубликовали расследование, согласно которому стало известно о частной поездке президента с семьей на Мальдивы. Согласно информации, Порошенко потратил на нее около 500 тысяч долларов, а летел за границу президент якобы под чужим именем. Позже в пресс-службе главы государства факт его заграничного отпуска подтвердили.

Позже Порошенко заявил, что деньги, которые были потрачены на поездку, были его личными, а пересечение границы он осуществлял под собственным именем и со своим паспортом.

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