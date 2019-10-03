Политика Рада постановила выделить деньги на подготовку к Олимпийским играм 2020

2019-10-03 15:46 201

На сегодняшнем заседании парламент принял проект постановления № 2130 о подготовке национальных сборных к XXXII Олимпийским и XVI Паралимпийским играм 2020 года. 

Рада рекомендовала правительству при подготовке закона о госбюджете на 2020 год предусмотреть деньги на подготовку национальных сборных команд Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года, а также обеспечить надлежащую организацию работы Организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах мира и Европы.

Местным органам власти, органам местного самоуправления предложили в установленном порядке в пределах своих полномочий способствовать подготовке членов национальных сборных команд Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года, а также обеспечить решение их материально-бытовых вопросов, в частности обеспечить жильем.

Напомним, летние Олимпийские игры 2020 года состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада – с 25 августа по 6 сентября. Официальными талисманами летней Олимпиады и Паралимпиады 2020 года избрали фигурки в стиле японского аниме с синим и розовым клетчатым узором.

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