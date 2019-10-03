Политика Зеленский назначил нового секретаря СНБО - кто заменил Данилюка

2019-10-03 15:13 510

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, перед этим уволив с должности заместителя секретаря СНБО.

Соответствующие указы №733/2019 и №732/2019 от 3 октября опубликованы на официальном сайте главы государства.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем СНБО", - говорится в указе президента от 3 октября 2019 года.

Отметим, что Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Также он народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).

С декабря 2007 года работал замдиректора Института европейской интеграции и развития.

Напомним, 27 сентября стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении. 30 сентября президент Украины своим указом уволил Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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