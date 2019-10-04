Политика Рада разрешила прослушку нардепов, но оставила много лазеек для коррупционеров

2019-10-04 15:19 117

Сегодня Рада приняла в целом проект закона, который дает право НАБУ и ГБР прослушку народных депутатов. За соответствующее решение проголосовали 330 нардепов.

При этом для негласных следственных действий в отношении народных депутатов, как то обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, необходима будет санкция Верховной Рады. ЦПК указывает, что депутаты оставили в силе фактическую депутатскую неприкосновенность, несмотря на отмену ее в Конституции.

"С такими изменениями в УПК, НАБУ не сможет прослушивать и обыскивать депутатов без 226 голосов в Раде. То есть отмена неприкосновенности в Конституции была популизмом и теперь нардепы не готовы отдавать свой иммунитет, хотя обещали это своим избирателям", - заявил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

Также депутаты оставили в действующей редакции "поправки Лозового", которыми остаются в силе ограничения сроков досудебного расследования. По словам антикоррупционеров, это значительно затрудняет расследование, особенно сложных экономических и коррупционных преступлений.

"С таким ограничением расследовать коррупцию в высших эшелонах власти почти невозможно. Они ограничивают следствие в сроках 1,5 года до объявления подозрения. Однако иногда 2 года можно только ждать информацию запросов на международной правовой помощи. Депутаты фактически только закрепили свой иммунитет на уровне КПК, хотя избирателям обещали его отменить", - добавляет Шабунин.

Оставили нардепы и право отменять подозрения через суд. По словам ЦПК, это только создает лишний механизм затягивания дела. Смысл подозрения в том, что во время его объявления следователь просто официально информирует лицо о расследовании по нему. Это же лицо может строить стратегию защиты, зная, в чем его подозревают.

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