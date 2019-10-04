Политика Новый глава ЦИК назвал условия выборов в "ЛДНР"

2019-10-05 10:00 75

 

Для того чтобы провести выборы на неподконтрольных территориях, нужны условия: безопасность и законодательно урегулирован этот вопрос.

Чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, нужны соответствующие условия. Этот вопрос должен быть законодательно урегулирован. Так новый глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко ответил на вопрос относительно проведения выборов на временно оккупированных территориях Украины.

"Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, нужны соответствующие условия: вопросы безопасности, а кроме того этот вопрос должен быть законодательно урегулирован. В тех условиях, которые есть у нас сейчас, выборы на временно оккупированных территориях - это вопрос не к ЦИК, а к законодателю", - отметил Диденко.

Он напомнил, что ЦИК является правоприменительным органом.

"... мы не можем чего-то предполагать сейчас, но я считаю, что рано или поздно выборы будут проведены на всей территории Украины и она будет освобождена", - отметил глава ЦВК.

Ранее сообщалось, что назначен глава нового Центризбиркома. Избирательную комиссию возглавил Олег Диденко, прошедший по квоте Слуги народа. Ранее он был в ЦИК по квоте партии УДАР.

Новый состав президент Владимир Зеленский предложил Раде только накануне, а сегодня утром он уже был утвержден нардепами.

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