Политика Новое админделение Украины будет распространено и на Крым с Донбассом

2019-10-06 11:00 549

 

Новое административно-территориальное устройство Украины в рамках децентрализации будет распространяться, в том числе, на временно неподконтрольные территории – Крым и Донбасс. Об этом первый заместитель главы фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы будем принимать административно-территориальное устройство всей страны, в том числе Крыма, Луганской и Донецкой областей полностью. Есть все эти районы, все рассчитано. Тут вопрос будет, конечно, когда это начнет реально действовать", - заявил Корниенко.

Он сообщил, что согласно дорожной карте децентрализации до конца ноября будет подготовлен проект нового административно-территориального устройства страны и начнется его обсуждение с обществом.

Корниенко отметил, что для проведения децентрализации необходимо внести изменения в Конституцию, после чего можно будет подавать в парламент соответствующие законопроекты, в частности, о префектах.

Кроме того, политик раскрыл некоторые детали процесса децентрализации и полномочий, которые будут предоставлены местным чиновникам.

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