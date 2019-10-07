Политика Украина Латвия, Литва, Грузия и Эстония бойкотируют осеннюю сессию ПАСЕ

2019-10-08 08:11 183

В конце сентября делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения России.

Президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье заявила, что диалог с украинской делегацией "важен для нее лично и всех членов ассамблеи". В то же время украинская сторона заявляет о кризисе доверия к ПАСЕ и, если ничего не изменится, продолжит саботировать работу ассамблеи. 

Напомним, в июне 2019 года профильные комитеты ПАСЕ рассмотрели вопрос полномочий российской делегации. По результатам рассмотрения была принята рекомендация подтвердить их без наложения каких-либо санкций, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы. В Парламентской ассамблее Совета Европы была принята резолюция, которая меняет санкционный механизм и позволяет России вернуться к работе в организации без ограничений права голоса.

В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.

23 сентября делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения России.

Согласно официальному заявлению украинской делегации, в течение осенней сессии делегация Украины будет проводить консультации с партнерами по ПАСЕ для поиска "общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе".

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