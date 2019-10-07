Мир фото Астронавты NASA шесть часов меняли аккумуляторы в открытом космосе

2019-10-08 15:46 42

Астронавты NASA завершили многочасовой выход в открытый космос, где они провели более 6 часов. Двое инженеров успешно заменили аккумуляторы для солнечных панелей международной космической станции. Об этом сообщает NASA.

Известно, что новые устройства в конце сентября доставил до места назначения международный японский корабль. После завершения миссии астронавты вернулись на борт МКС. Их состояние удовлетворительное.

Этот выход в космос стал одним из самых продолжительных, сообщают в космическом агентстве.

Напомним, самый продолжительный выход в открытый космос было зафиксировано 11 марта 2011 года, он длился 8 часов 56 минут. Рекорд поставила американка Сьюзан Хелмс.