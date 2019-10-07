Политика Штайнмайер отверг критику своей "формулы"

2019-10-07 16:30 126

 

Штайнмайер опроверг мнения о том, что на содержание его формулы сильно повлияла Москва.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику своей "формулы" по Донбассу, которую он предложил еще будучи министром иностранных дел Германии.

"Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких", - сказал Штайнмайер в понедельник, 7 октября, сообщает dpa. Действия и их последовательность стоит обсуждать, говорит политик.

Президент Германии отметил, что три года назад переговоры в нормандcком формате в Париже не продвигались - несмотря на то, что было понятно, что следует реализовать в рамках минских соглашений, для обеих сторон это были слишком серьезные действия.

Он также отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия. Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал бывший президент страны Петр Порошенко.

Формула Штайнмайера предусматривает проведение на неподконтрольных территориях Донбасса выборов при условии предоставления региону особого статуса. На протест против нее в Киеве 6 октября вышли до десяти тысяч человек - под лозунгами "Нет капитуляции", " Зачем мы проливали кровь?", "Слуга выходи - народ пришел".

Ранее глава комитета Верховной Рады по международным отношениям, нардеп от Слуги народа Богдан Яременко заявил, что в формуле Штайнмайера, которую согласовала Украина, нет ничего, чего не было бы в уже подписанных минских соглашениях.

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