Политика Пристайко прокомментировал возможность боевикам стать депутатами Рады

2019-10-08 18:00 186

 

Боевики "ЛНР" и "ДНР" не станут народными депутатами, заверил глава МИД.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о том, что боевики самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не станут депутатами Верховной Рады.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова».

“И, например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся… и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая «красная линия». И таких «красных линий» очень много, в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Пристайко подчеркнул, что безопасность украинского народа, возвращение территорий, суверенитет и территориальная целостность Украины являются приоритетом для власти.

Также глава МИД рассказал, что на сегодняшний день разработаны минимум три сценария на случай отказа России выполнять Минские соглашения.

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