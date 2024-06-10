Политика Салливан прокомментировал ситуацию в районе Харькова

2024-06-10 19:15

США разрешили ВСУ использовать американское оружие для защиты Харьковской области на границе с РФ.

Российское наступление на Харьков "застопорилось" после того, как Соединенные Штаты частично сняли ограничения для ВСУ на использование американского оружия для нанесения ударов по целям на российской территории. Об этом в воскресенье, 9 июня, заявил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CBS News.

"Темпы... операции в Харькове остановились. Харьков по-прежнему находится под угрозой, но в последние дни захватчики не смогли добиться существенного прогресса по захвату территории в этом районе", - констатировал Салливан.



Он отметил, что решение разрешить стрелять по территории РФ было верным.



"С точки зрения президента, это было разумно. Просто не было смысла не позволять украинцам стрелять через линию фронта, чтобы поразить российские пушки и стреляющие по украинцам установки", - прокомментировал Салливан.



Напомним, во время визита во Францию ​​президент США Джо Байден после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться на Украине, и вся Европа может оказаться под угрозой.