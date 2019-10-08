Политика "Мне надо быть осторожнее": Сайдик уклонился от вопроса о принадлежности Крыма

2019-10-08 20:00 105

Спецпредставитель главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик отказался говорить свое мнение по поводу аннексии Крыма.

Это произошло на международном форуме в Зальцбурге (Австрия), передает Укринформ.

На брифинге Сайдика попросили ответить, не было ли ошибкой проведение Россией "референдума" и "выборов" в аннексированном Крыму. На это Сайдик отметил, что не комментирует тему полуострова.

"Я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я специальный представитель и сфера моей ответственности — Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться по теме Крыма", — объяснил он.