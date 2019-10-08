Политика Россия начала выдвигать новые «газовые условия»

2019-10-08 20:30 66

 

Россия готова изменить технические параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении на год. Об этом во вторник, 8 октября, заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает ТАСС.

"Мы предложили нашим украинским партнерам, если не будет готово законодательство, если они не успеют его принять, тогда мы готовы предложить продление контракта на существующих юридических условиях. Конечно, там некие технические параметры могут поменяться, потому что ситуация по сравнению с десятилетней давностью изменилась значительно, в том числе и по потреблению газа Украиной, и по объемам транзита. Тем не менее, с точки зрения нормативной базы, можно взять старый контракт и продлить его на какое-то время, как сказал президент, до одного года можно продлить", - отметил Новак.

Он добавил, что цена на транзит газа через территорию Украины должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.

"Что касается украинской газотранспортной инфраструктуры, это одна из инфраструктур, она должна на конкурентных условиях конкурировать с другими, обеспечивать равные конкурентные цены на прокачку газа через эту инфраструктуру", - отметил Новак, добавив, что в первую очередь это будет выгодно европейским потребителям.

В Нафтогазе прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о годичном контракте по газу с Украиной, выдвинув несколько требований Газпрому. Также в НАК считают, что Украине не придется продлевать транзитный контракт на год, так как страна в срок выполнит требования ЕС.

Как известно, новый раунд газовых переговоров намечен на 28 октября.

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