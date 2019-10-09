Политика Нидерланды обратили внимание на новое обстоятельство катастрофы MH17 на Донбассе

2019-10-09 09:41 102

Парламент Нидерландов единогласно поддержал предложение Христианско-демократической партии по дополнительному расследованию причин, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году. 

"Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно", - сообщил депутат от Христианско-демократической партии Крис ван Дам в Twitter.

Напомним, ранее глава МИД Стефан Блок заявил, что такое расследование - непростая задача, так как будет необходимо сотрудничество России. В свою очередь посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов отметил, что Киеву нечего скрывать, и украинское правительство готово предоставить всю необходимую информацию. В то же время он указал, что это расследование будет отвлекать от поиска виновных.

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