Политика Отопительный сезон в Украине: когда начнется и от чего зависит

2019-10-09 17:30 141

 

Отопительный сезон в Украине по закону начинается с 15 октября. Об этом во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"У нас есть план подготовки к отопительному сезону. 15 октября у нас по закону начинается отопительный сезон. Мы дату не устанавливаем, мы все обязаны к ней подготовиться, чтобы с этого момента отопления у людей было", - рассказал он.

Напомним, власти по регионам готовы начать подключение отопления объектам социальной сферы с 10 октября, а жилищному фонду - с 15 октября.

В то же время, из-за задолженности 116 предприятий теплоэнергетики не получили номинации от НАК "Нафтогаз" Украины. До старта отопительного сезона технически готовы большинство регионов, но есть ряд проблем в пяти областях.

Добавим, что правительство создало отдельную рабочую группу, которая будет решать проблемы подготовки к отопительному сезону города Смела (Черкасская область), в котором едва ли не каждый год возникают проблемы с отопительным сезоном.

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