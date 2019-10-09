Политика Начинается потепление: синоптик порадовала украинцев прогнозом

2019-10-09 18:30 45

В ночь на 10 октября заморозки практически полностью покинут территорию страны, за исключением, возможно, крайнего востока Украины. Днем столбики термометров поднимутся до +14...+20 градусов. Немного свежее будет в западных областях - 12-16 градусов выше нуля.

Дожди возможны на западе Украины, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны. Однако юго-западный ветер может быть порывистым, порой до сильного.

В Киеве 10 октября днем ожидается потепление до +16...+18 градусов. Может быть пасмурно, но без существенных осадков.