Политика В Минобороны формулу Штайнмайера назвали медийным продуктом

2019-10-09 19:00 195

 

Формула Штайнмайера является медийным продуктом, хотя на самом деле документ определяет алгоритм действий. Такое заявление сделал министр обороны Андрей Загороднюк.

"Это вербальная формула, потому что ее нигде написанной нет, является медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой", - заявил министр.

Также глава Минобороны отметил, что данный алгоритм может работать только в случае защиты наших интересов, то есть при достижении вывода войск и контроля над границей.

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