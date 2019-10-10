Политика В Европарламенте подсчитали, что за последние 5 лет Киев получил денег больше всех

2019-10-10 14:45 153

Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что больше всего инвестиций европейское сообщество выделило Украине.

"После 2014 года мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского Союза - стоимостью более 15 миллиардов евро. Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира. И никакой другой партнер не вложил в Украину столько, сколько мы", - сказала глава европейской дипломатии в Брюсселе в ходе выступления перед депутатами Европарламента.

По ее словам, на протяжении всех этих лет Европейский Союз всегда стоял на стороне украинского народа.

Напомним, ЕС неоднократно выражал поддержку Украине в вопросах реформ, восстановления территориальной целостности и суверенитета, стремлении освободить украинских политических пленных из российских тюрем. Также европейские институты не остаются безразличным к защите свободы слова в Украине.