Украина Зеленский уверяет, что ликвидировать коррупцию в госорганах ему мешают законы

2019-10-10 12:43 105

Владимир Зеленский заявил, что в вопросе коррупционных расследований связан законодательством, которое не позволяет ему влиять на правоохранительные органы.

"Когда я пришел, на второй день я думал, мы будем всех коррупционеров сажать. При этом когда первые наручники надели.. все сказали "ай яй яй", президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я: "ок" , а я могу собирать совещания и обсуждать с правоохранителями, их действия? Ага, так нельзя… А если ходит бандит по улице, мне звонят все и говорят: "этот человек убивает, лжет, был депутатом".. я могу их спросить: где посадки людей. Ну можно, но очень осторожно. Так я должен подбирать слова. Не дай Бог, это будет влияние", - сказал Зеленский во время пресс-марафона в столице.

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Также по его словам, он регулярно собирает совещания с правоохранителями и "не влияя", спрашивает о результатах расследований.

Зеленский также заявил, что к 1 ноября правоохранительные органы должны будут открыть несколько громких дел касательно топ-коррупционеров.

"Первый чекпоинт - 1 ноября. Они (правоохранительные органы) должны показать результат по кругу дел, которые мы определили на совещании", - сказал Владимир Зеленский.

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Зеленский также высказался насчет дела Сергея Пашинского, которого обвиняют в том, что он стрелял в Вячеслава Химикуса.

"Выйдете на улице и спросите: "Пашинский - это бандит или нет?". Спросите у людей, у всех. Я даю вам 100%. 100 людей спросите - 100 людей вам скажут: "Да", - сказал Зеленский.

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