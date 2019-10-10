Украина Президент Украины впервые признался, чьи интересы защищает в деле Приватбанка

2019-10-10 12:15 150

Президент Украины заявил, что будет защищать интересы страны в вопросе обжалования в судах национализации "ПриватБанка" и его бывшими акционерами, однако не намерен непосредственно вмешиваться в судебный процесс. 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ПРЕСС-МАРАФОНА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

"В вопросе "ПриватБанка" я буду защищать нашу страну, интересы государства Украины. Я, честно говоря, пока что в своей жизни я ни одному из судей не звонил. Ни одному. Я общался, по телефону ни с одним из них я не общался, ничего не просил, хотя у меня, как у человека, очень много вопросов к нашему суду, но я не имею права влиять", - сказал Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве. 

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Напомним, 18 апреля стало известно, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о национализации "ПриватБанка". Таким образом, национализация банка была признана незаконной.

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Президент Украины впервые признался, чьи интересы защищает в деле Приватбанка 2019-10-10 12:15 150
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