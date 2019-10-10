Украина Зеленский раскрыл правду о Донбассе, которая противоречит данным штаба ООС

2019-10-10 13:44 288

Президент Украины заявил, что спешит с назначением даты встречи в "нормандском формате", потому что согласно статистике на Донбассе за два дня погибает один украинский военнослужащий. 

"Смотрите, у меня есть варианты даты, у меня они уже есть, варианты даты, на которые мы соглашаемся. Потому что я считаю каждый день. У меня очень просто. Один день – ну, слава Богу, за пару дней у нас никто не погиб. Но я считаю очень просто: один день... ну, честно, такая статистика, два дня – один человек.

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Все говорят, а куда ты так быстро, куда ты рвешься в "нормандский формат". Я рвусь, у меня вот такая табличка с фамилиями. Два дня – один человек. Вот вам и статистика. Так мне надо спешить или не надо?" - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил предположение, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце октября.

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Украина

Зеленский раскрыл правду о Донбассе, которая противоречит данным штаба ООС 2019-10-10 13:44 288
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