Политика Президент отметил потепление в отношениях Украины с Польшей

2019-10-10 16:30 165

 

Отношения между Украиной и Польшей наладились, считает президент Владимир Зеленский.

Такое мнение он высказал в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября, отвечая на вопрос польского журналиста о том, принес ли результат его визит в Польшу и есть ли наработки для решения украинско-польского вопроса в историческом контексте.

"У нас было несколько встреч с президентом Дудой, также я встречался с вашим премьер-министром, с польскими депутатами. У нас сейчас наладились отношения, и эти отношения очень неплохие", - сказал президент.

По его словам, созданы рабочие группы по урегулированию исторических вопросов, подписан ряд договоров с польской стороной. В том числе "появились отношения и в газовой сфере", отметил Зеленский.

"Это для нас, украинцев, очень важно, особенно сейчас, когда мы ищем различные треки, которые бы обеспечили нам энергетическую независимость", - отметил Зеленский.

"Мы не можем забывать нашу историю, но мы должны понимать, что существует сегодняшний день, современные страны, современные отношения, современные люди, которые не должны между собой спорить иногда, когда это касается исторически сложных вопросов со стороны обеих стран. Поэтому я думаю, что впереди нас ждет только дружба", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Украина предоставила Польше формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на своей территории.

В Польше заявили, что такое решение Киева открывает путь к прорыву в историческом диалоге между двумя странами.

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