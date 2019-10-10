Политика Нидерланды назвали условия ослабления санкций ЕС в отношении России

2019-10-10 20:30 201

 

Возможность снятия или облегчения санкций Евросоюзом с РФ будет зависеть от того, будет ли она выполнять пункты минских договоренностей. Об этом заявил министр Королевства Нидерландов Стеф Блок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

“Нидерланды не признают аннексии Крыма и не позволят, чтобы санкции ЕС против РФ были ослаблены без надлежащей реализации минских договоренностей”, — сказал он.

Отвечая на вопрос УНН, Блок отметил, что Европейский союз и Нидерланды как член ЕС в свое время ввели санкции в результате незаконной аннексии Крыма и всех действий, выливаются на Востоке Украины.

“Возможность снятия или облегчения санкций Евросоюзом, насколько это понимают Нидерланды, будет зависеть от поведения РФ и первую очередь от того, будет ли она выполнять пункты минских договоренностей”, — заявил министр.

При этом министр иностранных дел Украины уточнил, что оба набора санкций — разные.

“Крымские санкции отдельно введены, санкции в отношении Востока Украины — отдельно. Поэтому разрезания каким-либо образом или улучшение ситуации на Востоке, мы сейчас пытаемся достичь в рамках минского и нормандского процесса, не имеет отношения к крымской проблематике и оккупации нашего полуострова. Поэтому эти санкции, по нашему мнению, должны оставаться в силе, пока Крым не будет возвращен Украине”, — добавил он.

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