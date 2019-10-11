Мир Трамп сообщил, что в торговых переговорах с Китаем в Вашингтоне есть результат

2019-10-11 14:45 39

Первый день двухдневных переговоров США и Китая в Вашингтоне прошел "очень хорошо", уверен Дональд Трамп.

По словам американского лидера, впереди у него встреча с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Белом доме, и выразил надежду на то, что она также пройдет в положительном ключе.

Напомним, 13-й раунд переговоров между США и Китаем проходит 10 и 11 октября. Если сторонам не удастся согласовать взаимные уступки, 15 октября произойдет очередное повышение пошлин США на китайские товары объемом 250 млрд долларов в год до 30% с 25%.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом 34 млрд долларов в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.

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Трамп сообщил, что в торговых переговорах с Китаем в Вашингтоне есть результат 2019-10-11 14:45 39
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