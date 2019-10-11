Политика Уставший Зеленский проговорился - будет убирать мэров, у которых большая поддержка

2019-10-11 22:12 201

Президент Украины  в ходе пресс-марафона признался, что ни он, ни его партия Слуга народа на местных выборах не будут поддерживать действующих городских голов Одессы, Харькова и Днепра. 

"Партия Слуга народа и я лично не будем поддерживать действующих мэров тех городов. Это однозначно, мы никогда этого не будем делать, хотя я знаю, что у них есть большая поддержка в городах. Мы понимаем, что наши губернаторы не имеют единой позиции с мэрами тех городов, но их выбирают люди", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что обещал перезагрузку власти, поэтому новая команда "будет готовить крепких людей как альтернативу".

Напомним, во время визита в Днепр в июле Зеленский предложил Филатову пари, что если мост до 14 сентября не отремонтируют, то городской голова уйдет в отставку. Правда на предложение Филатова в случае проигрыша пари покинуть пост президента Зеленский тогда не ответил.

Тем не менее, 7 сентября Борис Филатов открыл мост после капремонта, выиграв таким образом пари. Однако, против мэра Днепра сработала прокуратура. В прокуратуре сообщили, что при проведении тендеров якобы были допущены нарушения, в результате чего в мэрии Днепра прошли обыски, а семи чиновникам были объявлены подозрения.

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