Политика Армия США помешала наступлению войск диктатора Асада в Сирии

2019-10-14 14:43 252

Американские военные препятствуют продвижению правительственных сил диктатора Сирии Асада к городу Манбидж на севере страны, сообщает Интерфакс.

По информации близким к сирийским курдам СМИ, инцидент произошел на подступах к западным районам города Манбидж.

Ранее курдские группировки заключили соглашение с властями Сирии о совместных действиях против Турции. В частности, в рамках договоренности сирийские военные должны занять позиции в Манбидже.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.