Спорт Сегодня команда Андрея Шевченко сыграет против действующего чемпиона Европы

2019-10-14 15:16 201

Украина – Португалия. В гости к украинской сборной приехала команда, выигравшая последние Евро и Лигу Наций. Сборная Украины уже практически оформила себе выход на чемпионат Европы. Нам осталось сыграть с португальцами и съездить в гости к сербам. Если сегодня подопечные Шевченко очков не наберут, то для непопадания на Евро им нужно проиграть сербам с очень крупным счетом. Учитывая, что оборона Украины за весь турнир пропустила лишь раз и является одной из лучших в Европе, вероятность такого сценария очень мала.

Украина – Португалия

14 октября, 21:45

Киев, "Олимпийский"

Квалификация Евро-2020, 6 тур

Смотреть поединок можно будет на канале "Украина".

Сегодня в Киеве встречаются лидеры группы В. Но даже в случае поражения, украинцы не отдадут первое место.

Группа В

1. Украина – 16 очков

2. Португалия – 11

3. Сербия – 7

4. Люксембург – 4

5. Литва – 1

Ранее украинцы шикарно провели отборочный турнир, до этого выиграли свою группу Лиги наций. Но соперника уровня Португалии у нас не было. Первый поединок в гостях мы неожиданно, но вполне заслужено откатали вничью. Сегодня мы принимаем чемпионов Европы, которым победа чуть нужнее. А посмотреть себя на фоне мотивированного и высококлассного соперника – прекрасная возможность перед Евро.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Нечасто выпадает такой шанс, когда играешь с действующим чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Эта команда замечательных исполнителей, в том числе - одного из лучших игроков мирового футбола Криштиану Роналду. Для нас важно показать свою игру, ведь мы будем играть при полных трибунах".

История поединков:

В четвертый раз сойдутся наши страны на футбольном поле. И пока полное равенство – ничья год назад, победа дома в 1996-м и поражение на выезде тогда же.