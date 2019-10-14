Политика Разведение войск в Золотом сорвано - штаб ООС

2019-10-14 17:30 96

Позиции военных в районе населенного пункта Золотое-4 обстреляли из гранатометов, сообщили в штабе.

Разведение войск в районе Золотого Луганской области сорвано обстрелами сепаратистов. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает штаб ООС в Facebook.

Как сообщают военные, накануне сепаратисты из гранатометов обстреляли позиции ООС на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4. При этом отмечается, что противник сигнализировал о готовности к началу процесса разведения.

"Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2 оккупанты в очередной раз демонстрируют свое нежелание придерживаться минских договоренностей и взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении.

В штабе напомнили, что разведение сил и средств на Донбассе состоится только после 7 дней соблюдения режима прекращения огня на каждом из участков разведения.

Отметим, всего за минувшие сутки на Донбассе зафиксирован 21 обстрел, а с начала текущих суток - четыре.

Напомним, 11 октября президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить разведение войск в районах Золотого и Петровского из-за позиции националистических формирований.

Ранее 9 октября Нацкорпус и ветераны прорвались в Золотое. На блокпосту в Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами. Полиция стреляла в воздух.