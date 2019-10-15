Политика Евросоюз утвердил секретный план Киева по завершению войны на Донбассе

2019-10-15 09:40 60

Глава европейской дипломатии заявила, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил всестороннюю и удовлетворительную картину планов по решению конфликта в Донбассе.

"Мы получили от него достаточно всестороннюю и, я бы сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по программе реформ", - сообщила Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-членов ЕС в Люксембурге

Могерини добавила, что Евросоюз также оценил решение Киева по урегулированию конфликта. Она отметила, что в последнее время ЕС увидел "некоторые позитивные изменения" в этой сфере и очень хочет их поддержать.

Глава европейской дипломатии заявила, что через Пристайко подтвердила всем украинцам, что ЕС выражает поддержку стране и ее суверенитету. Детали плана не раскрываются.