Политика Евросоюз утвердил секретный план Киева по завершению войны на Донбассе

2019-10-15 09:40 60

Глава европейской дипломатии заявила, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил всестороннюю и удовлетворительную картину планов по решению конфликта в Донбассе.

"Мы получили от него достаточно всестороннюю и, я бы сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по программе реформ", - сообщила Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-членов ЕС в Люксембурге

Могерини добавила, что Евросоюз также оценил решение Киева по урегулированию конфликта. Она отметила, что в последнее время ЕС увидел "некоторые позитивные изменения" в этой сфере и очень хочет их поддержать.

Глава европейской дипломатии заявила, что через Пристайко подтвердила всем украинцам, что ЕС выражает поддержку стране и ее суверенитету. Детали плана не раскрываются.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Глава МИД Украины не будет праздновать ни День защитника, ни Покрову

2019-10-14 12:14 408

ОБСЕ подтверждает готовность сепаратистов к разведению сил у Петровского и Золотого

2019-10-14 11:45 342

Нидерланды назвали условия ослабления санкций ЕС в отношении России

2019-10-10 20:30 804

В Европарламенте подсчитали, что за последние 5 лет Киев получил денег больше всех

2019-10-10 14:45 537

Еще новости в разделе "Политика"

Евросоюз утвердил секретный план Киева по завершению войны на Донбассе

2019-10-15 09:40 60

В НАТО приняли доклад по Украине - война, реформы и свобода слова

2019-10-15 09:15 369

Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за операции "Источник мира"

2019-10-15 08:39 126

Экс-посол в Украине Мари Йованович заявила в Конгрессе, что Трамп на нее давил

2019-10-15 08:14 426
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Евросоюз утвердил секретный план Киева по завершению войны на Донбассе 2019-10-15 09:40 60
В НАТО приняли доклад по Украине - война, реформы и свобода слова 2019-10-15 09:15 369
Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за операции "Источник мира" 2019-10-15 08:39 126
Экс-посол в Украине Мари Йованович заявила в Конгрессе, что Трамп на нее давил 2019-10-15 08:14 426

Лента

09:40 Евросоюз утвердил секретный план Киева по завершению войны на Донбассе
09:29 Дело Фрумана-Парнаса потянет за собой дело Левочкина
09:15 В НАТО приняли доклад по Украине - война, реформы и свобода слова
08:39 Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за операции "Источник мира"
08:14 Экс-посол в Украине Мари Йованович заявила в Конгрессе, что Трамп на нее давил
фото 23:44 Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
21:45 Зеленский назвал Крым и Донбасс шоковой терапией для Украины
21:00 Прожиточный минимум: украинцам обещают кардинальные изменения
20:30 В NASA обнаружили необъяснимую аномалию на краю Солнечной системы
20:00 Стала известна средняя зарплата сотрудников Минсоцполитики