Политика Назван "следующий шаг после безвиза" Украины с ЕС

2019-10-15 17:00 306

 

Украина готовит интегрированное управление границей с ЕС для обеспечения свободы передвижения товаров и услуг.

Следующим шагом после введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом будет интегрированное управление границей с ЕС. Об этом во вторник, 15 октября, рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет Интерфакс-Украина.

"На прошлой неделе я провел межведомственное совещание по интегрированному управлению границей...По состоянию на сейчас это звучит слишком сложно и немного абстрактно, но по сути интегрированное управление границей - это следующий шаг по обеспечению свободы передвижения товаров и услуг после безвиза", - сказал Кулеба.

Он пояснил, что "безвиз был первым шагом, когда нам открыли двери". "А интегрированное управление границей разрешит сделать проход через эти двери максимально комфортным, удобным и безопасным", - отметил вице-премьер.

По его словам, интегрированное управление границей предусматривает введение наилучших европейских стандартов на границе и открытие дополнительных возможностей для передвижения.

"Не могу сказать, что это "безвиз-2", но это следующий шаг, который мы должны сделать после безвиза, чтобы выполнить одно из заданий, которое поставило правительство - обеспечить свободу передвижения", - добавил Кулеба.

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