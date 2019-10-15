Политика Гончарук объяснил свой визит на концерт ультраправой группы

2019-10-15 20:00 207

 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что глава правительства не может диктовать, какую музыку слушать ветеранам.

На своей странице в Facebook Гончарук подтвердил, что 13 октября встречался с представителями "Движения ветеранов Украины" вместе с министром Оксаной Колядой.

"В программе деятельности нашего правительства мы отдельно прописали, что отношение к ветеранам в обществе должно быть уважительным!" - подчеркнул Гончарук.

Вместе с тем премьер объяснил, что начинать надо с себя, поэтому он и поехал поздравить ветеранов, которые защищают Украину.

"Дальше поступки будут говорить громче слов. И первое, что я могу задекларировать - в госбюджете-2020 наша команда заложила самые большие в истории расходы на безопасность и оборону", - добавил Гончарук.

При этом он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к концерту и не слушал его.

"В любом случае это не дело главы правительства - диктовать нашим защитникам, какие песни петь. В то же время, чтобы не было никаких вопросов: я не разделяю никакой человеконенавистнической идеологии - ни нацизма, ни фашизма, ни коммунизма", - резюмировал глава Кабмина.

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