Политика Разумков рассказал, как будут наказывать нардепов за прогулы

2019-10-15 18:00 189

За непосещение заседаний Верховной Рады без уважительных причин народных депутатов должны лишать мандата, впрочем сначала прогульщиков будут штрафовать. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга в парламенте.

"Я вижу это так, что надо будет вносить изменения для того, чтобы народные депутаты теряли свой мандат (за прогулы - ред.)... Мне кажется, что на любой работе человек должен работать - так же и народный депутат. По состоянию на сегодня пока будут изменения, которые позволят снимать деньги с народных депутатов за пропуски, а в дальнейшем, я все же надеюсь, что нам удастся изменить законодательство для того, чтобы, если народные депутаты занимаются другой деятельностью, пусть они занимаются другой деятельностью", - отметил Разумков, отметив, что это мнение является его личным видением.

При этом он уточнил, что перечень причин лишения нардепов мандата предусмотрен не в КЗоТ, а в Конституции, и соответствующие изменения должны быть внесены именно в основной закон.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №1035-2 о лишении народных депутатов Украины финансового обеспечения за прогулы.