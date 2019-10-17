Политика Встреча Меркель и Макрона в Тулузе: обсуждали острые вопросы Донбасса

2019-10-17 12:45 186

Франция и Германия приветствуют позитивные изменения в реализации Минских соглашений, а также ожидают, что встреча в нормандском формате поможет урегулировать ситуацию на Донбассе.

Каксообщает пресс-служба Федерального правительства Германии, в совместном заявлении стран по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в Тулузе говорится о незаконной аннексии Крыма Россией.

"Мы приветствуем недавние позитивные изменения в реализации Минских соглашений и с нетерпением ждем следующей встречи в нормандском формате в Париже, которая должна добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Мы подчеркиваем нашу позицию о том, что аннексия Крыма Россией является незаконной. Мы также подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов Европейского Союза, включая контроль над вооружениями и их нераспространение", - говорится в сообщении.

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