Политика Каталонские сепаратисты затребовали немедленно прекратить насилие в Барселоне

2019-10-18 12:16 126

Каталонский политик и сторонник движения за независимость региона Куим Торра призвал немедленно прекратить насилие в Барселоне.

"Мы осуждаем насилие... Это должно прекратиться прямо сейчас", - сказал Торра, передает ВВС.

По его словам, нет никаких причин для проявления вандализма со стороны протестующих. С таким заявлением член движения за независимость Каталонии выступил после просьбы премьер-министра Испании Педро Санчеса остановить насилие.

Известно, что лидеры, выступающие за независимость, которые контролируют каталонское региональное правительство, ранее заявляли, что будут продолжать настаивать на новом референдуме об отделении от Испании.

El Pais пишет, что МВД Испании направило в Барселону 4 дополнительных колоны правоохранительных спецподразделений. Это примерно 200 полицейских.

Напомним, протесты в Каталонии начались после того, как 14 октября Верховный суд Испании приговорил 9 лидеров сепаратистов Каталонии к 9-13 годам тюрьмы за участие в референдуме 2017 года о независимости.