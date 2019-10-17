Детали Главной целью расследования в США может быть Левочкин, а не Фруман и Парнас

2019-10-17 11:59 246

Поиски компромата у олигарха Дмитрия Фирташа против демократа Джо Байдена могут привести к получению обратного эффекта. США передадут доказательства коррупции соратника Дональда Трампа Пола Манафорта и связях республиканцев с режимом Януковича. На роль «главного свидетеля» в этом процессе претендует Сергей Левочкин – один из самых влиятельных людей пророссийской власти в Украине в 2010-2014 гг.

Ни для кого не секрет, что арестованные в США американские бизнесмены с украинскими корнями Игорь Фруман и Лев Парнас – это орудие мести демократов за попытку адвоката Трампа Рудольфа Джулиани нейтрализовать Джо Байдена на президентских выборах-2020 с помощью компромата на его сына. Хантер Байден входит в состав совета директоров одной из самых крупных украинских частных компаний по добыче газа «Бурисма».

Собственно, личный адвокат Трампа в интервью Fox News подтвердил, что Фруман и Парнас помогали ему добывать доказательства незаконной деятельности семейства Байденов в Украине.

Задумка окружения президента Дональда Трампа весьма логична, если бы не опрометчивое поведение Льва Парнаса и Игоря Фрумана при осуществлении финансовых операций с целью поддержки избирательных кампаний республиканцев.

Во-первых, Фруман и Парнас заявили в отчетах для Федеральной избирательной системы, что перечисленные избирательному комитету America First Action $ 325 000 получены от деятельности их совместной компании Global Energy Producers. Это оказалось ложью. Фруман напрямую их получил от третьей стороны, а Global Energy Producers к тому же не вела никакой финансовой деятельности. Только одно это вранье обеспечивает Фруману и его сообщнику гарантированное тюремное заключение в США.

Во-вторых, Фруман и Парнас через этот же комитет для спонсирования избирательной кампании Трампа передавали значительные суммы конгрессмену-республиканцу Питу Сешнсу. Данного соратника американского президента Фруман и Парнас по просьбе от еще неназванного украинского высокопоставленного чиновника призывали помочь в отзыве или в отправке в отставку посла США в Украине Мари Йованович. По данным американских СМИ, этим чиновником является экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Третий эпизод в обвинении Фрумана и Парнаса (к этому эпизоду причастны их сообщники Андрей Кукушкин и Дэвид Корреа) касается получения одного миллиона доллара США от российского бизнесмена с целью обретения лицензии для торговли рекреационной марихуаной в штате Техас.

В-четвертых, есть и другие более мелкие нарушения избирательного законодательства США со стороны Фрумана-Парнаса.

Таким образом, Игорь Фруман и Лев Парнас становятся заложниками американского правосудия. Единственным спасением в их случае может быть сделка со следствием. Причем третьей стороной соглашения может стать олигарх Дмитрий Фирташ, который ожидает экстрадиции из Австрии в США уже шесть лет. Как понимаете, самое ценное, чем располагает Фирташ – это информация Левочкина о взаимоотношениях Партии регионов с политическим консультантом Дональда Трампа Полом Манафортом.

Поэтому теперь уже не республиканцы будут доставать компромат на конкурента Трампа Джо Байдена, а демократы на Трампа с помощью партнера Фирташа Сергея Левочкина.

Последний сможет предоставить намного больше информации, чем было в амбарной книге Партии регионов, из коей стало известно о нелегальном доходе Пола Манафорта.

Напомним, что бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта приговорили к 7,5 годам лишения свободы. В частности, Манафорт не заплатил налоги с $ 16,4 млн, которые он получил в Украине от режима Януковича.

Также СМИ сообщали, что Полу Манафорту отдельно перечислял вознаграждение за политическое консультирование Сергей Левочкин – бывший глава Администрации Президента в 2010-2014 гг.