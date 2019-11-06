Детали Политический финал Левочкиных: США сжимает тиски вокруг украинских партнеров Пола Манафорта

2019-11-06 15:47 135

Проамериканские СМИ в разгар процесса по импичменту Президента Трампа пустили в ход давно припасенный козырь – компромат на семью украинских нардепов Левочкиных. Именно они могут предоставить серьезнейшие доказательства о сотрудничестве Пола Манафорта и республиканцев с пророссийскими партиями в Украине.

Еще месяц тому назад стало понятно, что задержание Игоря Фрумана и Льва Парнаса в США по делу о незаконном финансировании республиканцев в конце концов выведет правоохранительные органы США на серого кардинала украинской политики и подпольного олигарха Сергея Левочкина https://znaj.ua/ru/politics/270748-glavnoy-celyu-rassledovaniya-v-ssha-mozhet-byt-levochkin-a-ne-fruman-i-parnas через его партнера Дмитрия Фирташа. Похоже, именно так и развиваются события. Намедни, ряд проамериканских СМИ опубликовали целый вагон сенсационного компромата на экс-главу Администрации Президента Украины Виктора Януковича Сергея Левочкина и его сестру Юлию Левочкину. Во-первых, стало известно, что Юлия Левочкина пыталась через экс-главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта продать украинского телекоммуникационного гиганта «Укртелеком». Во-вторых, через своих журналистов правоохранители США дали понять нынешним нардепам от «Оппозиционной платформы За життя» о том, что они прекрасно осведомлены о скрытом имуществе семьи Левочкиных https://www.slidstvo.info/news/nardepy-lovochkiny-buly-spivvlasnykamy-banku-prychetnogo-do-vidmyvannya-20-mlrd/ , имеющего сомнительное, то есть коррупционное, происхождение. В-третьих, эдаким дополнением ко всему вышеперечисленному, стала публикация очень серьезного компромата на Сергея и Юлию Левочкина. Речь идет об их причастности к выводу более 20 млрд долларов США из бюджета России, а также денег криминального происхождения. Последнее дает возможность начать официальное расследование против Левочкиных по факту отмыванию преступных денег с помощью международной финансовой системы. В-четвертых, арестованный Лев Парнас ожидаемо пошел на сотрудничество с системой правосудия США и дал свое согласие о даче показаний перед Конгрессом в деле об импичменте Президенту США Дональду Трампу https://ru.espreso.tv/news/2019/10/15/delo_frumana_parnasa_potyanet_za_soboy_delo_levochkyna . Ранее эксперты предупреждали, что Фруман и Парнас являются политической удочкой, с помощью которой противники Трампа через Дмитрия Фирташа заставят Сергея Левочкина предоставить компромат на Пола Манафорта и других республиканцев, поддерживавших тесные отношения с пророссийскими партиями в Украине.

Таким образом, Сергей Левочкин, окажется перед выбором – либо утратить свои незаконно нажитые богатства и стать невыездным из-за международного ордера об аресте по делу о финансовых махинациях семейного банка Левочкиных Trasta Komercbanka, либо предать своих политических партнеров из России, выдав компромат на их взаимоотношения с людьми Трампа. Последнее может вызвать раскол внутри политической партии «Оппозиционной платформы За життя». Промедвечуковская часть партии «За життя» не сможет делить один политический проект с токсичным Сергеем Левочкиным.