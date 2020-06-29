Детали АТАКА НА НИКОЛАЕВСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЗАВОД: КАК ЭКОРЕЙДЕР КУФТЫРЕВ СТАЛ ПЕШКОЙ В ИГРЕ ЛЕВОЧКИНА

2020-06-29 11:43 123
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Народный депутат от «Оппозиционной платформы – «За жизнь» Сергей Левочкин использует известного афериста и экоорейдера Павла Куфтырева для того, чтобы надавить на олигарха Игоря Коломойского. Об этом идет речь в статье «Между Коломойским и Левочкиным: как экорейдер Павел Куфтырев пытается обеспечить себе безбедное существование», опубликованной на from-ua.

Как отмечают журналисты, Павлик Куфтырев постоянно афиширует свою связь с известной группой «Приват» и заявляет о личной связанности с Коломойским и Киперманом. Это и заинтересовало серьезного комбинатора Сергея Левочкина.

Со слов Куфтырева, Сергею Левочкину хочется иметь давление на Игоря Коломойского, с которым у него нет «нужного» диалога.

Чтобы создать для Коломоского «необходимый» дискомфорт, Левочкин придумал довольно изощренную схему - нашел способ, как вызвать волну гнева на олигарха со стороны его заокеанских влиятельных господ, привыкших к бесперебойному сотрудничеству с российскими поставщиками алюминия.

С этой целью Левочким и поручил Куфтыреву устроить атаку на активы российского бизнесмена Олега Дерипаски в Николаевской области. С начала текущего года при финансировании Левочкина Павлик Куфтырев запустил свой новый псевдо экологический проект по Николаевскому глиноземному заводу, шламоотстойник которого, оказывается многие десятилетия «представляет смертельную опасность для проживающих там местных жителей».

Новую атаку Куфтырев запустил по тем же лекалам, по которым движется «его фонящая уже дрезина эко-рейдерства сети «БРСМ-нафта».

Сценарий абсолютно идентичный:

- создание в январе текущего года общественной организации ГО «Стоп шлам», аналогичной ГО «Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії»;

- привлечение в ее ряды местных жителей, за которыми, как за живым щитом, аферист Куфтырев спрячет истинные намерения давления на предприятие;

- низовыми оргмероприятиями как и в Василькове занимается все тот же Алеша Француз.

Роль говорящей головы в этой афере отведена местному активисту-скандалисту Орлу Василию Николаевичу. Аналогичную функцию в Васильковской схеме исполняет скандалист с трясущимися щеками Верник Олег.

Также, как при атаке на «БРСМ-нафта» Куфтырев и КО пользуются услугами проплаченных экспертов и коррумпированных чиновников.

При этом, как отмечают журналисты, отрабатывая заказ Левочкина по Николаевскому глиноземному заводу, Куфтырев даже не задумывается, что подставляет Коломойского – ему плевать.

Для этого афериста главное – новый быстрый источник финансирования, из которого он сейчас может подворовывать по своему обыкновению. А просчитывать долгоиграющие последствия своих авантюр Павлик Куфтырев не в состоянии.

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