Политика Впервые названа реальная причина задержки военной помощи США Киеву

2019-10-18 15:36 102

Как заявил исполняющий обязанности главы Белого дома Мик Малвани, ставшая причиной скандала задержка Дональдом Трампом военной помощи Киеву (391 млн. долларов) на самом деле была связана с его просьбой к руководству Украины расследовать вмешательство чиновников в американские выборы в 2016 году.

Трамп и представители администрации в течение нескольких недель отрицали, что они потребовали от руководства Украины "quid pro quo" - "одолжение за одолжение" - для отправление военной помощи.

Малвани на брифинге с журналистами признал, что помощь США, уже одобренная Конгрессом, была частично приостановлена ​из-за предположения Трампа о том, что компьютерный сервер Демократического национального комитета (DNC), находился в Украине.

Напомним, 25 июля Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о "одолжении" по поводу поиска сервера, а также фирмы CrowdStrike из Калифорнии, специализирующейся на вопросах кибербезопасности. Эта компания была нанята Демократическим национальным комитетом в 2016 году для расследования взлома электронных писем Демократической партии, который, как позже выяснилось, был сделан Россией. Спецслужбы США и специальное расследование показали, что именно Россия использовала взлом данных и пропаганду, чтобы поддержать кандидатуру Трампа в 2016 году.

Трамп также попросил Зеленского провести расследование в отношении его главного политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, который занимал должность директора украинской энергетической компании. Зеленский согласился во время июльского телефонного разговора провести расследования, о которых просил Трамп. Позже США предоставили военную помощь Украине.

По словам Малвани, Трампу не было приятно обращаться к другом государству за помощью. К тому же, он думал, что Украина коррумпирована, и был раздражен тем, страны Европы оказывали мало военной помощи Украине в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны.