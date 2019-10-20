Политика Разговор Меркель и Путина: появились подробности

2019-10-20 14:00 54

 

Для организации саммита нормандской четверки Путин требует включения формулы Штайнмайера в украинское законодательство и разведение войск в Золотом и Петровском.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин поговорили по телефону и обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки: Путин выдвинул ряд требований. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ в субботу, 19 октября.

Пресс-служба Путина утверждает, что разговор состоялся по инициативе Германии.

"При обсуждении ситуации с урегулированием в Украине подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского "комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в нормандском формате. В первую очередь это относится к имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское", - сказано в сообщении.

По утверждению Кремля, Украина якобы отказывается отводить из этих населенных пунктов свои подразделения и военную технику "под различными предлогами".

"Что касается возможного проведения очередного саммита нормандской четверки, то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами. Условлено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств", - отметили у президента РФ.

Напомним, что ранее РФ отказалась обсуждать Крым в нормандском формате. В Кремле "внимательно ознакомились с основными высказываниями" президента Владимира Зеленского на пресс-марафоне.

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