Политика Армия диктатора Асада заняла военную базу сил США в Сирии

2019-10-22 09:14 240

Армия поддерживаемого Кремлем диктатора Сирии Башара Асада заняла покинутую базу американских военных.

Как сообщает SANA, американская база была размещена в районе Аль-Саидия, ее взяли под контроль правительственные войска Асада. На территории американской базы были стрельбище, медицинские пункты, тренировочные площадки, пункты охраны, узлы связи и объекты для технического обслуживания транспортных средств.

Перед тем как покинуть базу, американские военные сожгли оружие, боеприпасы, снаряжение, документы и лекарства, которые не забрали с собой.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию в Сирии против "Рабочей партии Курдистана" и террористической организации "Исламское государство".

Этому предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о прекращении поддержки курдов, которые были союзниками Вашингтона в борьбе против ИГИЛ.