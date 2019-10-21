Политика Стало известно, когда правительство подготовит окончательную версию госбюджета-2020

2019-10-21 17:00 153

Кабинет министров Украины намерен рассмотреть предложения депутатов и разработать поправки к государственному бюджету на 2020 год до ноября. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы поработаем с этим проектом (бюджета на 2020 год, - ред.) еще пару недель и до начала ноября должны подготовить окончательную версию бюджета, которую мы предложим парламенту", - заявил Гончарук.

При этом он подчеркнул, что в проект госбюджета ко второму чтению правительство отобразит окончательные показатели, по которым будет жить Украина, в частности социальные стандарты (минимальная зарплата и прожиточный минимум), прогнозируемые курсы валют и темпы экономического роста.