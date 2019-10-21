Спорт Усика напугали расправой в России: «Ждет то же, что и Гвоздика»

2019-10-21 18:30 114

Российский боксер Мурат Гассиев в реванше сможет нокаутировать Александра Усика

Такое заявление сделал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

По словам Кремлева, Усика ждет то же самое, что и Александра Гвоздика в бою с Артуром Бетербиевым.

«Бетербиев показал, как дерутся настоящие чемпионы. Я изначально говорил, что у Гвоздика не будет шансов. Бетербиев в этом весе может любому составить конкуренцию. Также хочу сказать, что то же самое ждет Александра Усика в реванше с Муратом Гассиевым — эта беготня по рингу не пройдет», — передает слова Кремлева sports.ru.

Напомним, Арутур Бетербиев (15-0, 15 КО) досрочно победил Александра Гвоздика (17-1, 14 KO) и забрал оба чемпионских титула. Он стал чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе.

Ранеечемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли, назвав желание украинца драться с одним из лидеров хэвивейта безумной идеей.

При этом американский боксер также скептически оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом дивизионе.