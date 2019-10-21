Спорт Усика напугали расправой в России: «Ждет то же, что и Гвоздика»

2019-10-21 18:30 114

 

Российский боксер Мурат Гассиев в реванше сможет нокаутировать Александра Усика

Такое заявление сделал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

По словам Кремлева, Усика ждет то же самое, что и Александра Гвоздика в бою с Артуром Бетербиевым.

«Бетербиев показал, как дерутся настоящие чемпионы. Я изначально говорил, что у Гвоздика не будет шансов. Бетербиев в этом весе может любому составить конкуренцию. Также хочу сказать, что то же самое ждет Александра Усика в реванше с Муратом Гассиевым — эта беготня по рингу не пройдет», — передает слова Кремлева sports.ru.

Напомним, Арутур Бетербиев (15-0, 15 КО) досрочно победил Александра Гвоздика (17-1, 14 KO) и забрал оба чемпионских титула. Он стал чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе.

Ранеечемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли, назвав желание украинца драться с одним из лидеров хэвивейта безумной идеей.

 При этом американский боксер также скептически оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

«Усик безумец. Ему нужно остановиться. Этому бою не нужно дать случиться. После поединка с Уизерспуном я не могу ничего сказать о его перспективах в супертяжелом весе», — заявил Брэдли в интервью YouTube-каналу AB Boxing News.

 Напомним, что накануне Александр Усик одержал уверенную победу техническим нокаутом в своем первом поединке в хэвивейте с Чаззом Уизерспуном. Украинец устроил своему сопернику настоящее избиение и заставил просто сдаться — после седьмого раунда американец отказался продолжать бой.
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