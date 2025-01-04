Спорт Глава промоутерской компании Эдди Хирн подобрал будущего соперника для Александра Усика

2025-01-04 13:34

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о будущем Александра Усика.

Функционер хотел бы, чтобы украинец провел поединок с обладателем титула IBF в первом тяжелом дивизионе Джеем Опетаей.

"Единственный бой, который я вижу… Мне нравится поединок Джея Опетаи против Усика. Это очень хорошее столкновение стилей. Однако Джею нужно заслужить этот бой. Ему необходимо победить на следующей неделе, а потом, вероятно, Джею придется провести унификацию с Гильберто Рамиресом.

Когда Опетайя поднимется выше, он будет способен соперничать в плане веса. Я не вижу много боев для Усика, которые искренне бы меня будоражили. Он добился всего", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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